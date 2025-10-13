Экс-тренер соперника Украины в квалификации ЧМ-2026 получил более 2 миллионов евро после увольнения
Фернанду Сантуш был уволен в сентябре (Фото: affa.az)
Фернанду Сантуш, бывший наставник сборной Азербайджана, которая сегодня, 13 октября сыграет против Украины в отборе ЧМ-2026, получил огромную компенсацию после досрочного расторжения контракта.
Как сообщает azerisport.com, 71-летний португалец получил около 4 миллионов манатов (примерно 2,02 миллиона евро) в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.
Сантуш возглавил сборную Азербайджана в 2024 году и его контракт был рассчитан до 2027 года. Однако результаты Азербайджана под его руководством оказались провальными: девять поражений и лишь две ничьи при разнице мячей 4:29.
Сантуша уволили в сентябре перед первым матчем с Украиной в отборе на ЧМ-2026, который завершился вничью 1:1.