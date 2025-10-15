Главного тренера сборной Чехии уволили после сенсационного поражения от Фарерских островов

Об этом сообщает Федерации футбола Чехии.

Решение приняли после поражения Чехии от Фарерских островов 1:2 в матче квалификации ЧМ-2026. Вместе с Гашеком команду покинул его ассистент Ярослав Веселый.

Реклама

Тренер возглавлял сборную с января 2024 года. Под его руководством команда провела 21 матч, одержав 11 побед, 5 ничьих и потерпев 5 поражений. Прошлой осенью сборная выиграла группу Лиги наций B.

«Хотел бы поблагодарить тренера и его ассистента за их работу в национальной команде», — отметил Трунда.

После семи туров Чехия занимает второе место в группе L отбора на ЧМ-2026, набрав 13 очков

Ранее сообщалось, что Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026.