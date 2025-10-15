Главного тренера сборной Чехии уволили после сенсационного поражения от Фарерских островов
Иван Гашек (Фото: Федерации футбола Чехии)
Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чехии поддержал предложение главы ассоциации Давида Трунды об увольнении главного тренера национальной сборной Ивана Гашека.
Об этом сообщает Федерации футбола Чехии.
Решение приняли после поражения Чехии от Фарерских островов 1:2 в матче квалификации ЧМ-2026. Вместе с Гашеком команду покинул его ассистент Ярослав Веселый.
Тренер возглавлял сборную с января 2024 года. Под его руководством команда провела 21 матч, одержав 11 побед, 5 ничьих и потерпев 5 поражений. Прошлой осенью сборная выиграла группу Лиги наций B.
«Хотел бы поблагодарить тренера и его ассистента за их работу в национальной команде», — отметил Трунда.
После семи туров Чехия занимает второе место в группе L отбора на ЧМ-2026, набрав 13 очков
Ранее сообщалось, что Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026.