Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу
Игроки Кабо-Верде вошли в историю (Фото: Федерация футбола Кабо-Верде/Instagram)
Сборная Кабо-Верде оформила сенсационный выход на ЧМ-2026, одолев Эсватини со счетом 3:0 в 10 туре африканского отбора.
Разгромную победу Кабо-Верде обеспечили голы Ливраменто, Семеду и Стопира.
Благодаря этой победе Кабо-Верде набрало 23 очка и выиграло группу D, опередив Камерун на четыре балла. Это первый выход сборной Кабо-Верде на чемпионат мира в истории.
Она стала шестой африканской командой, которая уже вышла на ЧМ-2026. Ранее путевки на мундиаль завоевали Марокко, Тунис, Египет, Алжир и Гана.
Ранее впервые в истории на чемпионат мира пробились сборные Иордании и Узбекистана.