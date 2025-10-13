Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу

13 октября, 22:43
Игроки Кабо-Верде вошли в историю (Фото: Федерация футбола Кабо-Верде/Instagram)

Сборная Кабо-Верде оформила сенсационный выход на ЧМ-2026, одолев Эсватини со счетом 3:0 в 10 туре африканского отбора.

Разгромную победу Кабо-Верде обеспечили голы Ливраменто, Семеду и Стопира.

Благодаря этой победе Кабо-Верде набрало 23 очка и выиграло группу D, опередив Камерун на четыре балла. Это первый выход сборной Кабо-Верде на чемпионат мира в истории.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Она стала шестой африканской командой, которая уже вышла на ЧМ-2026. Ранее путевки на мундиаль завоевали Марокко, Тунис, Египет, Алжир и Гана.

Ранее впервые в истории на чемпионат мира пробились сборные Иордании и Узбекистана.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 сборная Азербайджана

