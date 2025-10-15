Африканская сборная установила мировой рекорд в отборе ЧМ-2026, превзойдя результат Испании и Германии

В рамках квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Марокко обыграла Конго — 1:0.

Единственный гол в составе африканской команды забил форвард Фенербахче Юссеф Эн-Несири.

Как сообщает Reuters, благодаря этому сборная Марокко установила новый мировой рекорд по длительности победной серии.

На счету африканской сборной теперь 16 победных матчей. В последний раз Марокко не смогло выиграть в марте 2024 года, когда сыграло нулевую ничью с командой Мавритании.

Предыдущее достижение принадлежало командам Испании и Германии, которые имели по 15 выигранных матчей подряд.

Отметим, Марокко уже квалифицировалось на ЧМ-2026.

