Африканская сборная установила мировой рекорд в отборе ЧМ-2026, превзойдя результат Испании и Германии
Cборная Марокко вошла в историю футбола (Фото: instagram.com/equipedumaroc)
В рамках квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Марокко обыграла Конго — 1:0.
Единственный гол в составе африканской команды забил форвард Фенербахче Юссеф Эн-Несири.
Как сообщает Reuters, благодаря этому сборная Марокко установила новый мировой рекорд по длительности победной серии.
На счету африканской сборной теперь 16 победных матчей. В последний раз Марокко не смогло выиграть в марте 2024 года, когда сыграло нулевую ничью с командой Мавритании.
Предыдущее достижение принадлежало командам Испании и Германии, которые имели по 15 выигранных матчей подряд.
Отметим, Марокко уже квалифицировалось на ЧМ-2026.
