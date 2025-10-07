Болельщица отказалась фотографироваться с Левандовски, курьез на тренировке сборной Польши — видео
Роберт Левандовски в сборной Польши (Фото: instagram.com/_rl9)
Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски попал в комичную ситуацию.
Футболисты польской национальной сборной раздавали автографы и делали фото с фанатами, которые пришли с детьми.
Левандовски решил порадовать детей, сделав с ними фото. Однако одна из девочек отказалась от фотографии с капитаном сборной.
Девочка покачала головой из стороны в сторону, а затем ушла в сторону.
Сборная Польши сыграет товарищеский матч против Новой Зеландии (9 октября), а 12 октября проведет поединок против Литвы в рамках отбора на ЧМ-2026.
