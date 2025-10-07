Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски попал в комичную ситуацию.

Футболисты польской национальной сборной раздавали автографы и делали фото с фанатами, которые пришли с детьми.

Левандовски решил порадовать детей, сделав с ними фото. Однако одна из девочек отказалась от фотографии с капитаном сборной.

Девочка покачала головой из стороны в сторону, а затем ушла в сторону.

Сборная Польши сыграет товарищеский матч против Новой Зеландии (9 октября), а 12 октября проведет поединок против Литвы в рамках отбора на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион мира по футболу разбил Lamborghini за 300 тысяч евро.