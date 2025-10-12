60-летний специалист подал в отставку после домашнего поражения от Албании (0:1) в квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Я разговаривал с президентом [Футбольного союза Сербии] и генеральным секретарем и подал заявление об отставке. Я лично не ожидал этого поражения. Я беру на себя полную ответственность», — цитирует Стойковича Reuters.

Реклама

Футбольный союз Сербии принял отставку Стойковича. В следующем отборочном поединке против Андорры (14 октября) сборной будет руководить наставник сербской молодежки Зоран Миркович. После возвращения из Андорры в федерации примут дальнейшее решение относительно должности главного тренера.

Сборная Сербии набрала семь очков в пяти турах отбора ЧМ-2026 и идет на третьем месте в таблице группы. В сентябре команда потерпела разгромное поражение от Англии (0:5) в Белграде.

Стойкович возглавил сборную Сербии в 2021 году, выводил команду на ЧМ-2022 и Евро-2024.

Читайте также: Маркевич назвал двух лучших футболистов сборной Украины в матче с Исландией

Добавим, что Драган Стойкович на протяжении игровой карьеры был капитаном Црвены Звезды и сборной Югославии, он считается одним из лучших сербских футболистов в истории.

Мы писали, что английский футболист хочет играть за сборную, несмотря на перелом руки.