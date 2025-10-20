Контракт с 50-летним наставником рассчитан до завершения отборочного цикла чемпионата мира-2026 и будет автоматически продлен до конца мундиаля, если Швеция выйдет на турнир, сообщает Шведская футбольная ассоциация (SvFF).

Поттер заменил в сборной Швеции Йон-Даля Томассона, которого уволили после провального старта в отборе ЧМ-2026.

Под руководством Томассона шведы набрали лишь одно очко в четырех отборочных матчах ЧМ-2026 и занимают последнее место в группе перед решающими поединками в ноябре. Команда еще сохраняет шансы занять второе место и пробиться в плей-офф квалификации.

«Я очень благодарен за это назначение, но в то же время невероятно вдохновлен. У Швеции есть фантастические игроки, которые еженедельно выступают в лучших лигах мира. Моя задача — создать условия, чтобы мы как команда демонстрировали высокий уровень и вывели Швецию на чемпионат мира следующим летом», — отметил Поттер после подписания контракта.

Английский тренер знаком со шведским футболом: с 2011 по 2018 год он успешно тренировал Эстерсунд, под его руководством команда поднялась в элитный дивизион и выиграла Кубок Швеции.

После Эстерсунда Поттер возглавлял только британские клубы — Суонси, Брайтон, Челси и Вест Хэм.

