Выступал с Шевченко за Милан. Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026

49-летний специалист уволен из-за «отсутствия результатов в квалификации чемпионата мира», сообщает пресс-служба SvFF.

«Еще есть шанс на плей-офф в марте, и наш долг — обеспечить наилучшие условия для выхода в финальную часть чемпионата мира. В связи с этим мы считаем, что требуется новое руководство в лице нового тренера сборной», — заявил президент Шведской футбольной ассоциации Симон Острем.

В феврале 2024 года Томассон стал первым иностранным тренером в истории сборной Швеции по футболу. Перед этим датчанин возглавлял Блэкберн, Мальме, Роду и Эксельсиор.

Под руководством Томассона шведы набрали лишь одно очко в четырех отборочных матчах ЧМ-2026 и занимают последнее место в группе.

Йон-Даль Томассон — знаменитый в прошлом форвард, лучший бомбардир в истории сборной Дании (52 гола). На клубном уровне наибольших успехов достиг в Милане, где несколько сезонов был напарником Андрея Шевченко в нападении. С итальянским клубом выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

