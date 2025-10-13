«Не знаю, чем он занимается на поле». Легендарный тренер раскритиковал игрока сборной Украины, забившего Исландии

Специалист считает, что Калюжный, забивший победный гол в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии (5:3), не дотягивает до уровня сборной.

«Калюжный? Я не знаю, чем он занимается на поле. Я и у Реброва спросил: «Что он делает?». Тогда и Степаненко нужно вернуть в сборную. Да, он забивает и поводы для разговоров есть, но я не люблю таких футболистов, которые бьют и хватают, потом бьют и снова хватают. Однако в сборной должны быть и такие игроки. Калюжный играет так же, как в свое время Степаненко.

Тот же Очеретько, который вышел на замену, мне понравился больше. Он выполняет те же функции, но на порядок выше в плане мастерства. Но это такое дело. Если Калюжный в каждой игре будет забивать, то пусть играет", — цитирует Буряка sport-express.ua.

27-летний Калюжный дебютировал за сборную Украины в октябре прошлого года. С тех пор он провел десять матчей за национальную команду.

Сегодня, 13 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2026. На нашем сайте будет онлайн-трансляция поединка с Азербайджаном.

В группе отбора сине-желтые занимают второе место, имея четыре балла. Лидером является Франция, у которой девять очков.

