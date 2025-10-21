«Они могут играть хоть в кедах»: Коноплянка назвал условие, при котором сборная Украины выйдет на ЧМ-2026

Знаменитый футболист верит, что команде под силу выполнить задачу, однако для этого игрокам нужно проявить желание и единство.

«Шансы есть всегда, даже когда, кажется, все очень плохо. Потому что жизнь — как футбол: сегодня черная полоса, завтра уже белая. Если впасть в депрессию, сказать себе: «Я нефартовый, все пропало» — то можно хоть с пятого этажа прыгать сальто. Но это не выход. Это лишь один маленький кусочек жизни — просто в футбольной форме.

Да, есть критика, есть болельщики, которые хотят, чтобы мы выигрывали каждую игру. И это нормально. Но давайте честно — у каждого на работе бывают неудачные дни. Так же и здесь. Условно говоря, матч с Азербайджаном — просто неудачный день. С Францией даже не считаем — они фавориты. Но надо думать о завтра, потому что завтра может быть уже «белая» полоса. И я искренне верю, что все пойдет к лучшему.

Я настроен позитивно и хочу дать команде импульс — даже со своей позиции сейчас. Все зависит от единства. Независимо от тренера — хороший он или плохой, от президента клуба или условий. Если это сборная — там топовые игроки. Они могут играть хоть в кедах, главное — чтобы было желание, мотивация, когда ты один за одного, как брат за брата. Потому что если бросишь товарища, его «побьют за углом» — и это твоя ответственность".

Коноплянка высказался о роли Сергея Реброва во главе национальной сборной.

«В матче с Азербайджаном я уже видел, что появилось это ощущение команды. Да, игра была непростая, но видно — ребята борются, есть химия, есть коллектив. И мне это очень понравилось.

На тренера всегда будет давление. Он может выиграть десять матчей подряд, а потом проиграть Сан-Марино — и уже начнется хейт, «выгоняйте его». Так всегда. Как с Шовковским: в прошлом сезоне был на коне, а теперь уже критикуют. Это футбол. Самое важное — правильно справиться с давлением. Если тренер сможет держать команду рядом с собой, в тонусе, заряженную, но хладнокровную — мы победим Исландию. И все будет хорошо", — сказал Коноплянка для Футбол 24.

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья.

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

