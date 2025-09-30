Ребров вернет в сборную Украины легионера и футболиста Динамо

Читайте также: Европейский клуб может отказаться от назначения Реброва

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, специалист принял решение вернуть в сборную двух футболистов.

Во время международной паузы в октябре шанс получат полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский и полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко.

Малиновский в последний раз играл за сборную Украины год назад в Лиге наций. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Бражко последний раз играл за национальную команду в ноябре прошлого года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил два гола за 14 матчах за Динамо во всех турнирах.

Сборная Украины сыграет два матча в отборе на чемпионат мира: 10 октября против Исландии и 13 октября против Азербайджана.

Напомним, в первой игре «сине-желтые» уступили Франции (0:2), а затем сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА после стартовых матчей отбора на ЧМ-2026.