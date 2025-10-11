Маркевич назвал двух лучших футболистов сборной Украины в матче с Исландией

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о победе сине-желтых над Исландией (5:3) в отборе чемпионата мира 2026 года.

Лучшими игроками в составе украинской команды в выездном поединке Маркевич считает Руслана Малиновского и Виталия Миколенко.

«Я бы отметил Руслана Малиновского, который вернулся в сборную и забил сразу два мяча, а также Виталия Миколенко, который, кроме голевой передачи, выполнил колоссальный объем работы на фланге. Сразу видно английскую школу», — цитирует Маркевича Meta.ua.

Титулованный специалист добавил, что подопечным Сергея Реброва надо улучшить игру в защите.

«Кто из футболистов разочаровал? Я не буду называть фамилий, а просто скажу о не самой лучшей игре команды в обороне. Надо быть более внимательными», — отметил Маркевич.

Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, у которой девять баллов.

В следующем туре отбора ЧМ-2026 Украина 13 октября сыграет в Кракове против Азербайджана.

Ранее Миколенко рассказал о «смешанных ощущениях» в раздевалке сборной Украины после победы в Исландии.