«Это очень плохо». Миколенко рассказал о «смешанных чувствах» в раздевалке сборной Украины после победы в Исландии

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями об эмоциях игроков команды после выездной победы над Исландией (5:3) в отборе чемпионата мира 2026 года.

Миколенко признался, что футболисты сборной Украины довольны победой, но немного расстроены из-за трех пропущенных мячей.

«Празднование в раздевалке? Ничего особенного. Не скажу, что что-то такое особенное было в раздевалке. Все рады. Был дебют только у Велетня. Поздравили его.

Смешанные чувства были, потому что пропустили три мяча и это очень плохо, да. У нас три очка на выезде, здесь всегда очень тяжело было", — цитирует Миколенко UA-Футбол.

Напомним, в игре с исландцами Миколенко отметился результативной передачей на Руслана Малиновского.

Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

В следующем туре отбора ЧМ-2026 Украина 13 октября сыграет в Кракове против Азербайджана.

Сообщалось, что Малиновский опередил Ротаня, Милевского и Воронина в рейтинге бомбардиров сборной Украины.