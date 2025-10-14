Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном
Андрей Шевченко обратился к сборной Украины после победы над Азербайджаном (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы сборной Украины над Азербайджаном (2:1) в рамках четвертого тура отбора на чемпионат мира-2026.
Легенда украинского футбола оставил комментарий на своей странице в Instagram.
«Еще одна победа. Поздравляю, команда!».
Украина победила Азербайджан благодаря голам Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского.
Украина набрала семь очков и занимает второе место в отборочной группе. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.
Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.
Ранее сообщалось, что сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу.