«Тренер сказал, что все может быть»: игрок сборной Украины назвал цель Реброва в отборе на ЧМ-2026
Валерий Бондарь прокомментировал победу над Азербайджаном (Фото: instagram.com/valeriybondar44)
Центральный защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился мнениями о победе над Азербайджаном (2:1) в квалификации к чемпионату мира-2026.
Футболист рассказал о своей задаче во время поединка, в котором он сыграл на правом фланге обороны.
«Главная задача была получить 3 балла. С этим справились и порадовали болельщиков. В принципе, удовлетворительно.
Если честно, я не был в перерыве в раздевалке, потому не могу сказать, что говорил тренер.
Во время замены тренер сказал ничего по игре не менять. Играли так, как нужно было играть — 4−1−4−1. Я выходил крайним защитником играть".
Бондарь высказался про ноябрьские матчи в отборе на чемпионат мира.
«Тренер сказал, что все может быть, поэтому настраиваемся на первое место», — приводит слова Бондаря Tribuna.
Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.
Отметим, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.