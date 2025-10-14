«Тренер сказал, что все может быть»: игрок сборной Украины назвал цель Реброва в отборе на ЧМ-2026

Центральный защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился мнениями о победе над Азербайджаном (2:1) в квалификации к чемпионату мира-2026.

Футболист рассказал о своей задаче во время поединка, в котором он сыграл на правом фланге обороны.

«Главная задача была получить 3 балла. С этим справились и порадовали болельщиков. В принципе, удовлетворительно.

Если честно, я не был в перерыве в раздевалке, потому не могу сказать, что говорил тренер.

Во время замены тренер сказал ничего по игре не менять. Играли так, как нужно было играть — 4−1−4−1. Я выходил крайним защитником играть".

Бондарь высказался про ноябрьские матчи в отборе на чемпионат мира.

«Тренер сказал, что все может быть, поэтому настраиваемся на первое место», — приводит слова Бондаря Tribuna.

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Отметим, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.