«Все очень просто». Миколенко рассказал, заслужила ли сборная Украины выйти на чемпионат мира-2026

Футболист английского Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко высказался о борьбе национальной команды в отборе на чемпионате мира-2026.

В интервью YouTube-каналу Вацко Live он заявил, что «сине-желтые» достойны выступать на мундиале.

«Там же же 48 команд будет (смеется — прим.). Конечно, достойная. Если мы не выйдем — мы не достойны выйти, если выйдем — то мы достойны выйти. Все очень просто, не надо ничего объяснять», — сказал Миколенко.

После четырех туров отбора сборная Украины занимает второе место в своей группе с 7 очками. Лидирует Франция с 10 очками, Исландия имеет 4 балла и занимает третье место, а замыкает турнирную таблицу с одним очком Азербайджан.

На ЧМ-2026 выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

13 ноября «сине-желтые» сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Ранее Ребров огласил заявку сборной Украины на решающие матчи отбора к ЧМ-2026.