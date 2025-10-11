Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сможет сыграть матч квалификации к чемпионату мира-2026 против Азербайджана.

Об этом 23-летний игрок сообщил на своей странице в Инстаграме.

«К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче», — написал Судаков в сторис.

Реклама

Фото: Скриншот

Напомним, что Георгий повредил плечо в матче с Исландией (5:3) и был заменен на 39-й минуте. Ранее футболист опубликовал фото, на котором можно увидеть, что он вынужден носить плечевой бандаж из-за травмы.

Кстати, в Рейкьявике сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в истории.

Отметим, команда Реброва набрала четыре очка после трех туров и занимает второе место в группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать Ле Бле в отборе ЧМ-2026.

Ранее главная звезда сборной Франции покинул команду перед игрой против Исландии в отборе ЧМ-2026.