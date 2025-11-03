Зинченко пропустит решающие матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

3 ноября, 11:50
Александр Зинченко не сыграет за сборную Украины (Фото: УАФ)

Футболист английского Ноттингем Форест Александр Зинченко не будет вызван на матчи сборной Украины в ноябре.

Как сообщает Sport.ua, тренерский штаб национальной команды во главе с Сергеем Ребровым принял решение не вызывать Александра и дать ему возможность долечить травму.

Изначально планировалось вызвать 28-летнего игрока и провести обследование уже в рядах сборной Украины, однако затем от этой идеи отказались.

Ребров решил, что лучше дать украинцу полностью восстановиться от травмы.

Напомним, что Зинченко получил травму паха в конце первого тайма матча Лиги Европы с Порту (2:0).

В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины в ноябре сыграет против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья.

На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Ребров отказался от баснословных денег ради сборной Украины.

