«Позор для такого вратаря»: Сабо рассказал, чем Трубин неприятно удивил в матче за сборную Украины

13 октября, 09:18
Поделиться:
Анатолий Трубин в составе сборной Украины (Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze)

Анатолий Трубин в составе сборной Украины (Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze)

Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался про голкипера Анатолия Трубина.

Читайте также:
Ребров рассказал, на чью помощь надеется в следующем матче отбора ЧМ-2026

Специалист недоволен тем, что 24-летний футболист пропустил в ближний угол в матче против Исландии (5:3) в отборе на чемпионат мира-2026.

«А пропущенный гол в ближний угол — это позор для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», — сказал Сабо для BLIK.

Реклама

В текущем сезоне Анатолий провел 17 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Читайте также:
Украина — Азербайджан: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2026

Сегодня, 13 октября, сборная Украины сыграет против Азербайджана. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что Сабо назвал футболиста сборной Украины, который не должен играть с Азербайджаном.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 Сборная Исландии Йожеф Сабо Анатолий Трубин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies