«Позор для такого вратаря»: Сабо рассказал, чем Трубин неприятно удивил в матче за сборную Украины

Специалист недоволен тем, что 24-летний футболист пропустил в ближний угол в матче против Исландии (5:3) в отборе на чемпионат мира-2026.

«А пропущенный гол в ближний угол — это позор для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», — сказал Сабо для BLIK.

В текущем сезоне Анатолий провел 17 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Сегодня, 13 октября, сборная Украины сыграет против Азербайджана. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что Сабо назвал футболиста сборной Украины, который не должен играть с Азербайджаном.