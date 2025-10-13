«Позор для такого вратаря»: Сабо рассказал, чем Трубин неприятно удивил в матче за сборную Украины
Анатолий Трубин в составе сборной Украины (Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze)
Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался про голкипера Анатолия Трубина.
Специалист недоволен тем, что 24-летний футболист пропустил в ближний угол в матче против Исландии (5:3) в отборе на чемпионат мира-2026.
«А пропущенный гол в ближний угол — это позор для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», — сказал Сабо для BLIK.
В текущем сезоне Анатолий провел 17 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и 10 раз отыграл на ноль.
Сегодня, 13 октября, сборная Украины сыграет против Азербайджана. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что Сабо назвал футболиста сборной Украины, который не должен играть с Азербайджаном.