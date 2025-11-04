Без Зинченко и Лунина. Ребров огласил заявку сборной Украины на решающие матчи отбора к ЧМ-2026

Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Франции и Исландии (Фото: УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список футболистов, которых он вызвал для подготовки к поединкам квалификационного раунда чемпионата мира-2026.

В основной список вошли 25 игроков, еще десять игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен Париж, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Караваев (Динамо Киев), Арсений Батагов (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тимчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Максим Таловеров (Сток Сити Сток-он-Трент, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба — Шахтер Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба — Полесье Житомир).

Отметим, что в список не вошли основные игроки: Александр Зинченко, который травмирован, и Андрей Лунин.

В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины сыграет против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья.

На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.