«Это не роботы». Воробей оценил шансы Украины в выездном матче с Францией в отборе ЧМ-2026

14 октября, 17:52
Воробей сыграл 68 матчей за сборную Украины (Фото: Андрей Воробей via Instagram)

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями о перспективах сине-желтых после четырех туров отбора на чемпионат мира 2026 года.

Экс-футболист верит в то, что Украина сумеет навязать борьбу сборной Франции в следующем матче, который пройдет 13 ноября в Париже.

«Французы есть французы. Это также люди. Это не роботы. Какой смысл их бояться? И с ними можно играть. Исландия показала, что с любой командой можно играть. Я думаю, и мы сможем играть с французами. Это футбол.

Можно весь матч обороняться, перед финальным свистком забить и выиграть матч! Футбол непредсказуем. В футболе возможно все. Я думаю, Украину рано списывать в предстоящем матче с Францией", — цитирует Воробея Sport.ua.

Украина набрала семь очков в четырех турах и занимает второе место в отборочной группе. Лидирует Франция, у которой 10 баллов.

Таблица группы (Фото: Flashscore.ua)
На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Сборная Украины Андрей Воробей ЧМ-2026 Сборная Франции

