«Меня это удивило». Экс-футболист сборной Украины рассказал, кого не хватает в составе на решающие матчи отбора ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Украины и Динамо Тарас Михалик поделился мыслями о составе национальной команды на поединки отбора ЧМ-2026 в ноябре.

Экс-футболист не понимает, почему главный тренер Сергей Ребров внес вингера Динамо Назара Волошина только в резервный список.

«Конечно, обидно, что из-за травмы отсутствует универсал Александр Зинченко. Это серьезная потеря. В целом, список ожидаемый, в частности заслужил возвращение Александр Караваев, который отличался в последних матчах на клубном уровне.

Меня удивило, что только в резервный список попал динамовец Назар Волошин. Согласен, из-за повреждения у него не было в последнюю неделю игровой практики, но до сбора, который начнется в польском Жешуве 10 ноября, он еще успеет сыграть со Зриньски в Лиге конференций и с ЛНЗ — в УПЛ и восстановит боевые кондиции. Тем более, что Волошин в октябрьских отборочных поединках произвел сильное впечатление", — цитирует Михалика Sport.ua.

Добавим, что Волошин пропустил три последних поединка Динамо, в том числе матчи с Шахтером в Кубке и чемпионате Украины.

В ноябре сборная Украины сыграет против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

После четырех туров команда Реброва занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

