«Французов можно побеждать»: Кварцяный прогнозирует Украине первое место в отборе ЧМ-2026

«В свое время Сергей Ребров играл в сборной под руководством Олега Блохина, который перед отборочным турниром ЧМ-2006 сказал, что команда выйдет на чемпионат мира с первого места. Наставник выполнил обещание и это, в итоге, стало самым высоким результатом в истории. Мы тогда вошли в восьмерку лучших сборных планеты.

Реклама

Наверное, нынешний тренер помнит максимализм Блохина, так почему бы и сейчас не замахнуться на то, чтобы выиграть свою отборочную группу и напрямую попасть на Мундиаль, поскольку эти стыковые матчи нам не всегда удаются. Франции достаточно сложно дались два поединка против Исландии (2:1 и 2:2). Эти результаты дают повод говорить о том, что с французами можно играть и побеждать.

Азербайджан перестраивается после ухода Фернанду Сантуша, который, на мой взгляд, не разобрался с менталитетом азербайджанцев, поэтому они не отдавались по максимуму в проигранном поединке с Исландией (0:5). Их футболисты всегда славились тем, что хорошо работают с мячом. Сейчас, когда у руля сборной стал Айхан Аббасов, видно, что у этой команды есть будущее, они интересно действовали в игре с Украиной", — цитирует Кварцяного Meta.ua.

Специалист рассказал, благодаря чему команда Реброва может занять первое место в группе и выйти на мундиаль, который в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике.



«Нужно просто обратить внимание на собственные ошибки, они мелкие, но в итоге могут привести к непоправимым последствиям. Нужно сконцентрироваться, собрать все силы в кулак, осталось сыграть всего два матча и в них нужно выдать две победы. Тогда можно будет смело говорить: Good afternoon, America!», — резюмировал Кварцяный.



Отметим, что после четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья, а Азербайджан замыкает таблицу, имея 1 пункт.

Ранее мы писали, сборная Украины определилась с городом, где сыграет матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии.