«Франция проиграет все свои матчи». Ванат оценил шансы Украины выйти на ЧМ-2026 с первого места в группе
Владислав Ванат (Фото: instagram.com/vladyslav.vanat)
Форвард сборной Украины Владислав Ванат поделился мыслями о шансах сине-желтых финишировать на первом месте в группе отбора на чемпионат мира 2026 года.
По мнению футболиста испанской Жироны, нельзя исключать любые варианты.
«Второе место -- наш максимум? Не знаю, футбол -- такая штука непредсказуемая. Возможно, Франция проиграет все свои игры, может такое быть.
Конечно, что это маленький шанс, но все может быть, мне трудно сказать. Возможно, [второе место] будет и хороший результат, а возможно и плохой", — сказал Ванат в интервью ВЗБІРНА.
Напомним, после трех туров отбора Франция возглавляет группу, набрав максимальные девять очков. Украина имеет в активе четыре балла и идет на второй позиции.
На мировое первенство напрямую выйдет победитель группы. Обладатель второго места сыграет в плей-офф.
Сегодня, 13 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч четвертого тура отбора чемпионата мира-2026 против Азербайджана. Поединок состоится в Кракове, начало — в 21:45 по киевскому времени.
В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Украина обыграла Исландию со счетом 5:3.