«Франция проиграет все свои матчи». Ванат оценил шансы Украины выйти на ЧМ-2026 с первого места в группе

Форвард сборной Украины Владислав Ванат поделился мыслями о шансах сине-желтых финишировать на первом месте в группе отбора на чемпионат мира 2026 года.

По мнению футболиста испанской Жироны, нельзя исключать любые варианты.

«Второе место -- наш максимум? Не знаю, футбол -- такая штука непредсказуемая. Возможно, Франция проиграет все свои игры, может такое быть.

Конечно, что это маленький шанс, но все может быть, мне трудно сказать. Возможно, [второе место] будет и хороший результат, а возможно и плохой", — сказал Ванат в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, после трех туров отбора Франция возглавляет группу, набрав максимальные девять очков. Украина имеет в активе четыре балла и идет на второй позиции.

Таблица группы / Фото: Flashscore.ua

На мировое первенство напрямую выйдет победитель группы. Обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Сегодня, 13 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч четвертого тура отбора чемпионата мира-2026 против Азербайджана. Поединок состоится в Кракове, начало — в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Украина обыграла Исландию со счетом 5:3.