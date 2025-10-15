«Можем вообще никуда не попасть»: экс-футболист Шахтера назвал идеального тренера для сборной Украины

Главный тренер Ингульца Василий Кобин, который в прошлом играл за донецкий Шахтер, поделился мнением относительно работы Сергея Реброва во главе сборной Украины.

Специалист считает, что после двух побед в квалификации на чемпионат мира-2026 давление на Реброва спадет.

«Тут нужно понимать работу тренера. Всегда, если нет результата, будет давление и критика. Когда есть результат, тогда, конечно что легче работать и главному тренеру, и команде. После этих двух побед давление должно спадать! Сейчас у нас вырисовывается такая картина: мы можем попасть на чемпионат мира с первого места, а можем вообще никуда не попасть.

Реклама

Давление будет оставаться, конечно, но есть время на подготовку к следующему этапу матчей сборной, поэтому главный тренер немного может выдохнуть. Я думаю, сейчас очень хорошая тенденция. Он должен хорошо подготовить команду к следующим матчам".

Кобин считает, что Ребров является идеальным тренером для сборной в настоящее время.

«На данном этапе — да. Я думаю, что нет смысла что-то сейчас менять. Есть главный тренер, он будет отвечать за свою работу. Потом уже придется принять решение: либо продлить контракт с главным тренером, либо искать замену. Я считаю, что в УАФ будут разбираться и анализировать игру команды и результаты», — сказал Кобин в интервью Sport.ua.

Напомним, что сборная Украины обыграла Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1) в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2026.

Команда Сергея Реброва занимает второе место в отборочной группе. Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Отметим, что Гецко назвал незаменимого игрока сборной Украины.