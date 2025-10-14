«Многого не хватало, не получалось». Вернидуб назвал самое слабое звено в сборной Украины

Экс-тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от победы Украины над Азербайджаном (2:1) в отборе на ЧМ-2026.

Вернидуб остался доволен результатом, однако раскритиковал защиту команды Реброва, сообщает Tribuna.com.

«То, что победили, — очень хорошо. Действительно молодцы. Сейчас есть шанс в борьбе за второе место.

Сама игра — понимал, что будет игра осторожная. Было несколько изменений, это также нормально. В целом ребята играли с желанием, с искоркой. Но многого не хватало, не получалось. Худшее звено, на мой взгляд, — это линия защиты. Очень не впечатлила. Атака — совсем другие мысли и взгляды", — сказал Вернидуб.

