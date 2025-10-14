«Это полностью вина игроков»: знаменитый тренер раскритиковал сборную Украины после победы над Азербайджаном

14 октября, 11:31
Украина обыграла Азербайджан (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В понедельник, 13 октября, сборная Украины переиграла Азербайджан (2:1) в рамках четвертого тура квалификации к ЧМ-2026.

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими эмоциями после матча. Специалист раскритиковал подопечных Сергея Реброва, которые заставили фанатов понервничать.

«Не ожидал я, что будет такая трудная игра, но это полностью вина наших игроков. Ну, не умеют они держать мяч! Не держится он в ногах наших ребят абсолютно. Отбор — потеря, отбор — потеря, и так постоянно. Я тоже, смотрел игру, переживал…

Ну, что это такое? Украина ведет в счете и вместо того, чтобы успокоить игру, придержать мяч, контролировать происходящее на поле, наши допускают ошибку за ошибкой. Много брака, очень много. Все это говорит о невысоком классе наших игроков", — сказал Сабо для BLIK.

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Отметим, что Ребров оценил победу над Азербайджаном и гол в ворота Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 Йожеф Сабо сборная Азербайджана

