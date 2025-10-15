«У нас есть шансы пройти с первого места». Ребров назвал решающий матч для сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от заключительных матчей квалификации к чемпионату мира-2026 — против Франции и Исландии.

По словам тренера, решающей для Украины станет встреча с Исландией, сообщает Суспільне Спорт.

«У нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где надо думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии.

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья, а Азербайджан замыкает таблицу, имея 1 пункт.

Сборная Украины сыграет с Францией 13 ноября, а 16 ноября встретится с Исландией.

Первое место в группе гарантирует прямую путевку на ЧМ-2026, а второе — участие в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Украины определилась с городом, где сыграет матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии.