С Малиновским, но без Лунина. Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Исландией и Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва сыграет против Исландии 10 октября и с Азербайджаном — 13-го. В состав не попали защитник Ноттингема Александр Зинченко (из-за травмы) и голкипер Реала Андрей Лунин. В то же время в заявку вернулся Руслан Малиновский, который в последний раз выступал за сборную в сентябре 2024 года в матче против Чехии (2:3).

Вратари: Георгий Бущан (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен Париж, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко (Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

Резервный список

Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба — Динамо Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба — Шахтер Донецк), Евгений Чеберко (Коламбус Крю США), Максим Таловеров (Сток Сити Сток-он-Трент, Англия).

На старте отбора сборная Украины уступила Франции (0:2), а затем сыграла результативную ничью с Азербайджаном (1:1). После двух туров «сине-желтые» занимают третье место в группе.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

