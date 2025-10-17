«Хорошо знаем его возможности»: Шевченко отметил двух игроков сборной Украины и оценил игру Малиновского
Андрей Шевченко высказался про игру Руслана Малиновского (Фото: УАФ)
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал результативность национальной сборной в матчах квалификации ЧМ-2026 с Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).
Шевченко поздравил Калюжного и Очеретько с дебютными голами в составе сборной.
«Каждый забитый мяч важен и является результатом командных усилий, поэтому не нужно выделять кого-то одного. Также хочу поздравить Ивана Калюжного и Олега Очеретько с дебютными голами в составе национальной сборной».
Функционер отметил Малиновского, который вернулся в сборную после травмы.
«Поздравляю Руслана с возвращением в сборную. У него была тяжелая травма и процесс восстановления. Он важный игрок, настоящий профессионал, очень помог команде в этих двух матчах. На каждого нашего игрока мы возлагаем большие надежды, когда он попадает в сборную. Малиновский всегда был стабильным игроком, и мы хорошо знаем его возможности», — сказал Шевченко в интервью «Чемпіону».
Руслан вернулся в сборную Украины после годичного перерыва, во время которого восстанавливался от перелома берцовой кости. В двух октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Малиновский забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
