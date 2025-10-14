Тибо Куртуа пытался поймать крысу, которая выбежала на поле во время матча Уэльс — Бельгия в отборе ЧМ-2026 (Фото: Reuters/Matthew Childs)

В четвертом туре отбора к чемпионату мира-2026 сборная Уэльса дома проиграла Бельгии со счетом — 2:4. На нашем сайте есть видеообзор матча.

Встреча на стадионе Кардифф Сити запомнилась не только результативной игрой команд, но и вынужденным перерывом во втором тайме. Главному арбитру пришлось временно приостановить матч из-за того, что на поле выбежала крыса.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа даже пытался ее поймать, чтобы игра быстрее возобновилась, но грызун оказался более проворным, чем 33-летний голкипер, которого считают одним из лучших в мире.

В конце концов, валлийский форвард Бреннан Джонсон осторожно прогнал крысу с футбольного поля, незваный «гость» быстро спрятался за рекламный щит и игру удалось возобновить.

Отметим, что сейчас Уэльс занимает третье место и отстает от Бельгии на четыре очка в группе J. В ноябре валлийцы сыграют решающие матчи: 15-го на выезде с Лихтенштейном и 18-го дома с Северной Македонией.

Фото: Flashscore.ua

