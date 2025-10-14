«Нас всегда наказывают». Кучер сказал, сможет ли сборная Украины обойти Францию в борьбе за выход на ЧМ-2026

После неудачного старта в сентябрьских матчах, когда подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли вничью (1:1) с азербайджанцами, «сине-желтые» исправили положение и сейчас закрепились на втором месте в турнирной таблице отбора на мундиаль.

Реклама

Интересно, что в параллельном матче Исландия расписала ничью с французами (2:2).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший капитан сборной Украины Александр Кучер заявил, что главная команда нашей страны может претендовать на выход на чемпионат мира с первого места. Также экс-защитник детально разобрал ошибки подопечных Реброва.

Александр Кучер назвал виновных в пропущенном голе / Фото: scdnipro1.com

— Александр, какие у вас впечатления от самой игры?

Положительные, конечно. Есть результат — это самое главное. Есть три очка и есть надежда пробиться на чемпионат мира.

— Можно сказать, что это победа имени Малиновского?

Можно сказать, что это победа и его, и Гуцуляка, который тоже забил гол и отдал ассист.

— Как вам то, как сборная «взламывала» оборону соперника?

Я скажу, что самое главное — это победа. Конечно, хотелось бы, чтобы в защите действовали надежнее и не пропускали таких контратак, как тогда, когда нам забили гол. Очень легко мы позволили это сделать. И нужно, чтобы таких ошибок становилось меньше. Мы видели, что проблемы в обороне были и в первом матче с исландцами, и сейчас — хочется большей надежности.

Конечно, трудно раскрывать команду, которая стоит в своей штрафной. Здесь нужно индивидуальное мастерство, быстрое принятие решений, игра в одно касание, комбинации типа «стенка» — этого надо побольше, чтобы была динамичность. Но мы понимаем, что сейчас все команды умеют обороняться, закрываться, и сломать соперника очень тяжело.

— Эксперты в перерыве говорили, что Забарный ошибся при пропущенном голе, неправильно выбрал позицию. Вы как считаете?

Конечно, он ошибся, пропустил мяч, но и Коля Матвиенко внутри не доиграл. Надо было перехватывать эту передачу, нельзя позволять, чтобы мяч просто проходил мимо. Кто-то еще не доработал — нужно было доигрывать эпизод до конца.

Забарный ошибся, срезал мяч, но всегда надо страховать партнера — занимать позицию за ним, когда такие ошибки случаются. Защитник должен подстраховывать спину, а у нас нападающий спокойно вбегает, простреливает — и снова никто не доигрывает. На такие моменты надо обращать особое внимание и не надеяться, что все пройдет само собой. Видим, что за это нас всегда наказывают: один момент — и гол.

— Исландия сыграла вничью с Францией. Удивил вас такой результат?

Хорошо, что хоть ничья, и что исландцы не победили. Но все равно ситуация особо не изменилась. Если бы французы выиграли, то, пожалуй, уже точно заняли бы первое место. А сейчас есть интрига — и Украина может претендовать на первое место.

— Считаете, что есть шансы?

Да, я считаю, что это реально. Ничего невозможного не бывает. Надо в это верить, надеяться, что так и будет, и, конечно, выходить на поле, чтобы достичь этого результата.

Отметим, что в первом октябрьском матче сборная Украины победила Исландию со счетом 5:3.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что известный футболист назвал лучших игроков сборной Украины в матче против Азербайджана.