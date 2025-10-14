«Забарный ошибся, другие не исправили». Известный футболист назвал лучших игроков сборной Украины в матче против Азербайджана

Победа в Кракове позволила команде Сергея Реброва закрепиться на втором месте в группе. Интересно, что в параллельной встрече Исландия вырвала ничью в поединке с Францией (2:2).

Перед решающими матчами против «Ле Бле » (13-го ноября) и «викингов » (16-го) «сине-желтые» сохраняют шансы на прямой выход на мундиаль с первой позиции. Для этого главной команде нашей страны нужно обязательно побеждать в обоих поединках.

В такое развитие событий верит и легендарный игрок Карпат Игорь Худобяк:

«Исландия, кстати, сыграла вничью с Францией — и я не удивлен такому результату. У «викингов» очень боевая команда, они хорошо играют дома и надежно обороняются. Очень хорошо, что теперь у нас есть шансы на первое место.

Будем смотреть, будем болеть за сборную Украины. В футболе возможно все — даже победа над Францией. Почему бы и нет? Посмотрим. У нас хорошие футболисты. Главное — чтобы были настрой и самоотдача".

Также в разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший полузащитник «сине-желтых» проанализировал победный матч сборной Украины против Азербайджана и назвал лучших игроков этой встречи.

«Я ожидал, что игра будет непростая, тяжелая, ведь есть усталость после Исландии. Соперник непростой — тяжело играть против команды, которая обороняется перед штрафной в низком блоке всей командой. Мы неплохо «взламывали» оборону соперника и атаковали, только где-то не хватало последнего паса и завершающего удара.

Можно сказать, что эта победа — имени Малиновского. Замечательная игра от Руслана не только против Азербайджана, но и против Исландии. Он сейчас в очень хорошей форме.

Но очень неприятно пропускать гол в раздевалку. Была простая длинная передача, где ошибся с выбором позиции Забарный и неудачно сыграл головой. После этого возникла ситуация, когда игрок Азербайджана прошел по флангу и прострелил в зону, куда хорошо вбегали его партнеры. Здесь наша оборона немного плохо сыграла — не исправили ошибку Забарного.

Такие голы негативно влияют, ведь после пропущенного перед свистком ты эти 15 минут в раздевалке думаешь о случившемся. Но наши ребята молодцы пытались не зацикливаться, а выходить во втором тайме и делать свою работу.

Не было ощущения, что второй гол назревает, но была вера, что Украина сможет забить. Немного не хватало уверенного контроля мяча. Азербайджан иногда активно прессинговал, но нам выход из обороны давался непросто — особенно после второго гола.

Мне также понравились Гуцуляк и Ярмолюк в этой игре. Гуцуляк забил и отдал результативную передачу. Ярмолюк хорошо сыграл в обороне, создавал баланс в игре с мячом, пытался открываться и развивать атаки.

Относительно Конопли — у нас на этот матч не было правого защитника в заявке. Но сейчас Ефим сыграл лучше, чем во встрече с Исландией. Сделал выводы, показал неплохую игру, хотя и получил повреждение — насколько я понял из слов тренера после матча", — сказал Худобяк.

