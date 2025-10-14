Легендарный Иван Гецко указал на главную слабость сборной Украины после победы над Азербайджаном

В понедельник, 13 октября, сборная Украины победила Азербайджан (2:1) в отборе на чемпионат мира-2026. До этого подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (5:3) .

Игра против «викингов» разочаровала автора первого гола в истории главной команды страны Ивана Гецко. Легендарный форвард остался недоволен и выступлением «сине-желтых» в Кракове.

По словам Гецка, он ожидал более уверенной игры от украинцев, вместо этого они весь матч держали болельщиков в напряжении, пропустив «нелепый» гол в конце первого тайма. Эксперта огорчила и реализация моментов, которую он назвал главной слабостью подопечных Реброва.

Иван Гецко высказался о Довбике / Фото: dynamo.kiev.ua

— Украина победила Азербайджан. Но понравилась ли вам игра?

Честно говоря, игра не понравилась — однозначно. Весь матч держали в напряжении всех болельщиков. Было не совсем так, как хотелось бы. Я думал, что ребята соберутся и покажут более уверенную игру против азербайджанцев, но этого не произошло. Они «плавали», создали много моментов, но так же много не реализовали. Забей сразу один-два гола — и все пошло бы совсем по-другому.

Пропустили нелепый мяч — и игра поломалась. В итоге держали в напряжении до конца. Этого бы, конечно, не хотелось.

— Кто виноват в пропущенном голе?

Сперва Забарный неправильно выбрал позицию, а потом не было подстраховки. Он же видел, что не успевает достать мяч головой — можно было не играть, дать шанс другому перехватить. А Илья фактически сделал подарок для соперника: тот принял мяч, прострелил и нам забили. Выбор позиции был неправильный, что и привело к тому, что мы пропустили такой нелепый гол на ровном месте.

— Малиновский снова забил и отдал голевую. Опять лучший?

Я уже говорил о Малиновском: сегодня он — самая яркая фигура в нашей команде. Он долго не играл и сейчас очень хочет доказать, что еще может многое. И в первом, и во втором матче он практически вытащил все на своих плечах.

Видно, что он еще не готов на два тайма, но на один тайм — игрок очень высокого уровня. Вся острота, которую создавала сборная, шла от него. Он много бил по воротам, хотя не всегда попадал. Я всегда своим говорю: «Не бей левой, бей правой» (смеется). Хотя мы все знаем, что его левая — это настоящая пушка. В Кракове было два-три момента, когда он не попал с левой, но правая не подвела. Выбор позиции замечательный, и это еще раз доказывает его класс. Малиновский — игрок очень высокого уровня.

— А вот после перерыва второй гол Украины назревал? Или все же волновались, что его может и не быть?

Нет, я верил. И не только я — каждый из нас этого хотел. У нас было намного лучше владение мячом, чем у соперника. Но моментами настораживали их контратаки — очень опасные.

Я еще раз убедился, что нам очень тяжело играть первым номером. Нет пока такого класса игроков, чтобы мы уверенно действовали в этой роли. Когда играем вторым номером — все выглядит намного лучше. А вот когда нужно контролировать мяч и создавать моменты — их пока мало.

Ну, как маловато… В первой игре было проще: создали пять моментов и пять раз забили. Здесь могло быть иначе. Тот же Довбик имел две-три возможности — должен был забивать. Вроде все правильно: выходи и забивай, но что-то не клеится. Может, поэтому он пока не имеет стабильной игры в чемпионате Италии. Надо набирать форму, доказывать, что он не случайно стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, что он действительно умеет забивать.

Команда играет на него, ему отдают, но пока что реализация — самая большая слабость сборной Украины.

Ранее Александр Кучер сказал, сможет ли сборная Украины обойти Францию в борьбе за выход на ЧМ-2026.