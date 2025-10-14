«Не выглядел убедительно»: названы худшие футболисты Украины в матче с Азербайджаном

В четвертом туре отбора к чемпионату мира-2026 команда Сергея Реброва одержала непростую победу в игре с Азербайджаном (2:1).

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Андрей Богданов, ныне выступающий за Феникс-Мариуполь из Второй лиги, назвал худших игроков Сине-желтых в поединке против азербайджанской команды.

Реклама

«Матвиенко ошибался. Помню его неточную диагональ, которая привела к опасному моменту у наших ворот, когда возник эпизод один в один. В той ситуации команду спас Трубин. Не могу сказать, что Николай сыграл свой лучший матч.

Забарный — это игрок ПСЖ, поэтому от болельщиков всегда будут высокие ожидания относительно него. Илья должен быть лидером сборной, а в этой игре он не выглядел абсолютно убедительно. От него были помарки в этой игре", — заявил Богданов в интервью для УФ.

Отметим, Украина набрала семь очков и занимает второе место в отборочной группе. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель квартета, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Решающие матчи отбора на мундиаль сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября команда Реброва сыграет на выезде с Францией, а 16-го будет принимать Исландию.

Ранее Сергей Ребров оценил победу над Азербайджаном и гол в ворота Украины.