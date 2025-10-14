«Он нас немножко встряхнул»: Довбик рассказал, благодаря чему удалось победить Азербайджан в отборе ЧМ-2026

Сине-желтые первыми открыли счет в матче, но в конце первого тайма из-за автогола счет стал равным. Довбик объяснил, благодаря чему во второй 45-минутке удалось переиграть азербайджанскую команду.



«Когда играешь против сборных, нет легких соперников. Все настраиваются, все отдаются на максимум. Да, где-то пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немножко встряхнул, но хорошо, что так все закончилось. Главное — 3 очка.

Мы настраивались на то, что нам нужно забивать, доминировать, нагружать их защитников, играть быстрее, чтобы они уставали и мы находили свои шансы для того, чтобы забить гол.

Были моменты, где-то я не мог их реализовать. Но думаю, что это хорошо, если они сконцентрированы на мне — это значит, что где-то мы имеем свободное пространство, а другой игрок может реализовать большинство на поле", — сказал Довбик во флешкоментаре для Megogo.



Отметим, Украина набрала семь очков и занимает второе место в отборочной группе. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Фото: Flashscore.ua

Решающие матчи основной части отбора на мундиаль сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября команда Реброва сыграет на выезде с Францией, а 16-го будет принимать Исландию.

