Украина получила усиление перед матчем против Азербайджана в отборе ЧМ-2026

Полузащитник английского Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк вернулся к тренировкам с национальной командой перед матчем 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Как сообщает ТаТоТаке, 21-летний футболист участвовал в занятии вместе с игроками, которые не выходили с первых минут во встрече против Исландии. Основная группа команды в это время занималась восстановлением после игры в Рейкьявике.

Реклама

Ярмолюк пропустил поединок с исландцами из-за повреждения связок голеностопа, полученного перед поездкой в сборную.

Теперь он постепенно возвращается в форму и имеет шанс попасть в заявку на следующий матч.

Украина — Азербайджан состоится 13 октября. Начало игры — в 21:45.

В предыдущем туре Украина обыграла Исландию (5:3) и вышла на второе место в группе.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).