Украина идет второй в отборочной группе (Фото: УАФ)

Сегодня, 13 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч 4-го тура отбора чемпионата мира-2026 против Азербайджана .

Команда Сергея Реброва выйдет на поле в синем комплекте формы, а вратарь сыграет в зеленом, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Азербайджан проведет встречу в серой форме, голкипер — в оранжевой.

Реклама

Матч состоится в Кракове на стадионе Краковия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Украина обыграла Исландию (5:3) и вышла на второе место в группе.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).