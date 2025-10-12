Украинская сборная сыграет четвертый поединок квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

После победы над Исландией, украинцы повысили свои шансы на второе место в группе. Но нужно обязательно победить азербайджанцев.

Игра пройдет в Кракове в понедельник, 13 октября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан на сайте NV.

Поединок Украина — Азербайджан покажет медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция будет доступна на бесплатном канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях, а также на канале Megogo Футбол 1 на цифровой платформе.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Напомним, что победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, вторая команда попадет в стыковой турнир.

Ранее бывший форвард Динамо Виктор Леоненко жестко высказался об отсутствии вратаря Андрея Лунина в сборной Украины.

Такаже стало известно, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сможет сыграть матч квалификации к чемпионату мира-2026 против Азербайджана.