Украина — Азербайджан: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026
Болельщики сборной Украины (Фото: УАФ)
Украинская сборная сыграет четвертый поединок квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
После победы над Исландией, украинцы повысили свои шансы на второе место в группе. Но нужно обязательно победить азербайджанцев.
Игра пройдет в Кракове в понедельник, 13 октября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан на сайте NV.
Поединок Украина — Азербайджан покажет медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция будет доступна на бесплатном канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях, а также на канале Megogo Футбол 1 на цифровой платформе.
Турнирная таблица
Напомним, что победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, вторая команда попадет в стыковой турнир.
Ранее бывший форвард Динамо Виктор Леоненко жестко высказался об отсутствии вратаря Андрея Лунина в сборной Украины.
Такаже стало известно, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сможет сыграть матч квалификации к чемпионату мира-2026 против Азербайджана.