«Нас это устроит»: Григорчук рассказал, победит ли сборная Украины Азербайджан в отборе ЧМ-2026

13 октября, 10:43
Сборная Украины (Фото: УАФ)

Известный украинский тренер Роман Григорчук спрогнозировал точный счет поединка Украина — Азербайджан. На нашем сайте будет онлайн-трансляция матча четвертого тура квалификационного этапа к чемпионату мира-2026.

«Украина — однозначный фаворит и должна брать реванш за ничью в Баку (1:1). Наши ребята, уверен, смогут получить три очка, закрепиться на второй строчке и мы с надеждой будем смотреть в будущее.

Верю, что Украина победит, а с каким счетом… Да как-то я об этом и не думал, какая разница — с каким счетом? Пусть победят 1:0, нас это устроит", — цитирует Григорчука УФ.

Отметим, 13 октября в 21:45 по киевскому времени в Кракове пройдет матч отбора к чемпионату мира-2026.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

После трех сыгранных туров команда Сергея Реброва занимает вторую строчку турнирной таблицы.

Ранее легенда Динамо спрогнозировал точный счет матча Украина — Азербайджан.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 Роман Григорчук сборная Азербайджана

