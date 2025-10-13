«Нас это устроит»: Григорчук рассказал, победит ли сборная Украины Азербайджан в отборе ЧМ-2026
Сборная Украины (Фото: УАФ)
Известный украинский тренер Роман Григорчук спрогнозировал точный счет поединка Украина — Азербайджан. На нашем сайте будет онлайн-трансляция матча четвертого тура квалификационного этапа к чемпионату мира-2026.
«Украина — однозначный фаворит и должна брать реванш за ничью в Баку (1:1). Наши ребята, уверен, смогут получить три очка, закрепиться на второй строчке и мы с надеждой будем смотреть в будущее.
Верю, что Украина победит, а с каким счетом… Да как-то я об этом и не думал, какая разница — с каким счетом? Пусть победят 1:0, нас это устроит", — цитирует Григорчука УФ.
Отметим, 13 октября в 21:45 по киевскому времени в Кракове пройдет матч отбора к чемпионату мира-2026.
После трех сыгранных туров команда Сергея Реброва занимает вторую строчку турнирной таблицы.
