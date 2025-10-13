«Сами залезли в это». Экс-игрок сборной Украины сказал, как команде Реброва победить Азербайджан в отборе на ЧМ-2026
Анатолий Трубин (Фото: ФК Бенфика)
В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет против Азербайджана в четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026.
После неудачного старта в сентябрьских матчах (поражение от Франции — 0:2 и ничья с азербайджанцами — 1:1) команда Сергея Реброва одержала важную победу над Исландией (5:3) в Рейкьявике.
Теперь украинцы стремятся взять реванш за неудачу в Баку и закрепиться на второй позиции в группе.
Зато команда Айхана Аббасова имеет лишь одно очко в активе, ведь, кроме ничьей с «сине-желтыми», Азербайджан потерпел два разгромных поражения — от «викингов « (0:5) и «Ле Бле» (0:3).
В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк выразил уверенность, что команда Реброва сделает все, чтобы исправить ситуацию после неудачного старта.
«Думаю, что сейчас ребята уже понимают, что сами залезли в неудачный старт, неудачно сыграли с Азербайджаном на выезде. И теперь отдадут все силы, постараются исправить эту ситуацию и одержать победу над азербайджанцами. Лично я ожидаю, что Украина сыграет хорошо, возьмет реванш за потерю очков в Баку. Конечно, после триумфа в Рейкьявике не следует расслабляться, но да — эта победа над Исландией придает уверенности, где-то будет немного легче.
Азербайджан проиграл Франции. Экономили ли они сознательно силы к матчу с Украиной? Вряд ли футболисты настраиваются так на игру — не имеет значения, с кем они играют. Просто по-другому будут действовать, немного другой будет план, ведь соперники разные — Франция и Украина.
У нашей сборной, думаю, изменения будут минимальные, потому что есть победа, есть уверенность психологическая, и где-то игроки будут чувствовать себя лучше на фоне этого результата. Посмотрим — тренерскому штабу будет лучше видно, кто в какой форме будет подходить к игре. По Трубину — не знаю, многое зависит от тренера вратарей, как он видит эту ситуацию. У нас хорошие вратари и на замене, поэтому посмотрим. Трубин — классный голкипер, и вряд ли одна ошибка, которая не привела к плохому результату команды, повлияет на его психологическое состояние. Думаю, с позицией вратаря у нас все в порядке.
Азербайджан, скорее всего, будет играть в нижнем блоке — и это будет самой большой проблемой: пройти эту организованную, очень низкую защиту, где не будет зон. Здесь надо будет действовать максимально слаженно, использовать все моменты в штрафной площадке, ведь их, думаю, будет немного, и создать их будет непросто. Мой прогноз — победа Украины 1:0″, — сказал Худобяк.
Турнирная таблица
