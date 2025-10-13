«Сами залезли в это». Экс-игрок сборной Украины сказал, как команде Реброва победить Азербайджан в отборе на ЧМ-2026

После неудачного старта в сентябрьских матчах (поражение от Франции — 0:2 и ничья с азербайджанцами — 1:1) команда Сергея Реброва одержала важную победу над Исландией (5:3) в Рейкьявике.

Теперь украинцы стремятся взять реванш за неудачу в Баку и закрепиться на второй позиции в группе.

Зато команда Айхана Аббасова имеет лишь одно очко в активе, ведь, кроме ничьей с «сине-желтыми», Азербайджан потерпел два разгромных поражения — от «викингов « (0:5) и «Ле Бле» (0:3).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк выразил уверенность, что команда Реброва сделает все, чтобы исправить ситуацию после неудачного старта.

Игорь Худобяк ожидает реванша за ничью в Баку / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Думаю, что сейчас ребята уже понимают, что сами залезли в неудачный старт, неудачно сыграли с Азербайджаном на выезде. И теперь отдадут все силы, постараются исправить эту ситуацию и одержать победу над азербайджанцами. Лично я ожидаю, что Украина сыграет хорошо, возьмет реванш за потерю очков в Баку. Конечно, после триумфа в Рейкьявике не следует расслабляться, но да — эта победа над Исландией придает уверенности, где-то будет немного легче.

Азербайджан проиграл Франции. Экономили ли они сознательно силы к матчу с Украиной? Вряд ли футболисты настраиваются так на игру — не имеет значения, с кем они играют. Просто по-другому будут действовать, немного другой будет план, ведь соперники разные — Франция и Украина.

У нашей сборной, думаю, изменения будут минимальные, потому что есть победа, есть уверенность психологическая, и где-то игроки будут чувствовать себя лучше на фоне этого результата. Посмотрим — тренерскому штабу будет лучше видно, кто в какой форме будет подходить к игре. По Трубину — не знаю, многое зависит от тренера вратарей, как он видит эту ситуацию. У нас хорошие вратари и на замене, поэтому посмотрим. Трубин — классный голкипер, и вряд ли одна ошибка, которая не привела к плохому результату команды, повлияет на его психологическое состояние. Думаю, с позицией вратаря у нас все в порядке.

Азербайджан, скорее всего, будет играть в нижнем блоке — и это будет самой большой проблемой: пройти эту организованную, очень низкую защиту, где не будет зон. Здесь надо будет действовать максимально слаженно, использовать все моменты в штрафной площадке, ведь их, думаю, будет немного, и создать их будет непросто. Мой прогноз — победа Украины 1:0″, — сказал Худобяк.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

