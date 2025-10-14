После четырех сыгранных матчей главная команда нашей страны занимает второе место в турнирной таблице и сохраняет шансы на первую строчку. Однако Иван Гецко, которому не понравилась игра «сине-желтых» в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), не верит в такой сценарий. По его мнению, Украине еще придется побороться даже за вторую позицию в группе.

Также в разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легендарный форвард назвал незаменимого игрока сборной Украины, выступающего в УПЛ.

— Как вам игра наших вингеров? Гуцуляк забил, отдал ассист.

Гуцуляк забил просто великолепно. Вообще, мне он очень нравится. Одно непонятно — почему он не играет в стартовом составе Полесья? А в сборной, на мой взгляд, он — незаменимый человек. Уровень его игры очень высокий. Мы смотрели матч с товарищем, и я комментировал: в клубе не играет, а в сборной — один из лучших.

Единственное, чего не хватает, — постоянной игровой практики. Но в национальной команде ему доверяют, и он это оправдывает. Какой же он отдал пас Малиновскому… Хотел просто спасти момент, выкарабкался — и получилось великолепно. Это мастерство. Он растет, показывает добротный футбол и выглядит очень убедительно.

— Кого еще можно отметить из игроков сборной?

Не все сыграли на своем уровне, особенно те, на кого больше всего рассчитывали. Это наши «звезды». Но Малиновский и Гуцуляк провели матч на очень высоком уровне. Остальные сыграли неплохо, на уровне выше среднего. Главное — есть результат. Значит, все сделали правильно.

— Исландия и Франция сыграли вничью (2:2). Удивились?

Да, удивился — пока не увидел состав Франции. Когда увидел, что там не играют основные футболисты, все стало понятно. Французы уже одной ногой на чемпионате мира.

Украинцам, по моему мнению, тоже стоит сделать ротацию. Потому что чтобы занять второе место, надо обязательно победить Исландию. Но пусть решает тренерский штаб, кому из основных игроков нужно дать отдохнуть. Самый главный матч для нас — это встреча с Исландией.

— Есть шансы на первое место?

Нет, давайте будем реалистами. Мы уже хотим слишком многого. Дай Бог, чтобы заняли второе место. А за первое надо было бороться раньше. Сейчас надо радоваться тому, что есть. Как говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Турнирная таблица

Отметим, что 13 ноября сборная Украины сыграет против Франции, а 16-го — против Исландии.

