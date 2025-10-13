В первом матче с Азербайджаном была ничья (Фото: УАФ)

Команда Сергея Реброва считается фаворитом отборочного поединка чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч состоится 13 октября в Кракове. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан.

В букмекерских конторах фаворит встречи команда Сергея Реброва. Котировки на поединок такие: победа Украины — 1.20, ничья — 7.30, победа Азербайджана — 14.50.

Реклама

Что интересно, за несколько часов до матча букмекеры резко изменили свои котировки на ничью и победу азербайджанцев. 12 октября коэффициент на ничью был — 7.00, на победу Азербайджана — 13.00.

Котировки на счет матча также удивляют. Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1. В субботу Азербайджан проиграл Франции — 0:2. Тем не менее, коэффициент сейчас на победу Украины со счетом 1:0 — 7.60, со счетом 3:0 — 7.10. То есть, букмекеры уверены в разгромной победе украинцев.

Напомним, что напрямую из группы на чемпионат мира выйдет победитель. Обойти Францию будут крайне сложно. Второй место дает шанс пробиться на мундиаль сквозь стыковые матчи. На вторую позицию главные конкуренты — Украина, Исландия. Азербайджан также может включиться в борьбу, если выиграет.

Турнирное положение

Фото: flashscore.ua

Мы также писали, кто будет транслировать поединок Украина — Азербайджан.