«Должны их разорвать». Легенда Карпат призвал сборную Украины отомстить Азербайджану после неудачи в Баку

В предыдущем поединке между украинцами и азербайджанцами была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Перед этим команда Сергея Реброва уступила Франции (0:2), а 10 октября одержала победу над Исландией в Рейкьявике (5:3).

Подопечные Айхана Аббасова имеют лишь одно очко в активе, ведь потерпели болезненное поражение от «викингов» (0:5), когда командой еще руководил Фернанду Сантуш, а недавно разгромно уступили французам (0:3).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда львовских Карпат Михаил Кополовец заявил, что уровень игры сборной Азербайджана намного ниже, чем у украинцев, поэтому «сине-желтые» должны отомстить за неудачу в Баку.

— Как после победы над Исландией правильно настроиться на Азербайджан и, как говорят, не «выиграть еще до матча»?

Ну знаете, мы не в том состоянии, чтобы терять очки. Настройка должна быть правильной. Нам нужно настраиваться на все игры, как на последние. Мы в таком положении, что любая ничья или поражение — это роковая ошибка. Я думаю, что победа над Исландией не будет ничего значить, если мы потеряем очки против Азербайджана. О том же и говорил главный тренер Сергей Ребров. Я считаю, что здесь надо побеждать.

— Азербайджан в последнем матче проиграл Франции (0:3).

А что за команда Азербайджан? Да, мы с ними сыграли 1:1, но я считаю, что главная команда нашей страны на голову сильнее. Знаете что? Когда я работал в футбольном клубе Минай, то у меня там были два игрока, которые сейчас играют за сборную Азербайджана (Рустам Ахмедзаде и Анатолий Нуриев). Понимаете уровень этой команды. Я считаю, что при всем уважении к этим ребятам, сборная Украины на голову или на две сильнее Азербайджана. Но здесь не может быть «расслабухи», потому что все сейчас умеют играть в футбол. За сборную надо играть своим сердцем и душой.

— Игроки нашей сборной должны помнить ничью и отомстить?

Да, конечно. Мы должны просто эту команду сносить и отомстить. Если будем играть в свой футбол, то у них не будет шансов. Нам не надо смотреть на Азербайджан, Исландию. Вот все говорили об Исландии. И что они? Мы полностью контролировали игру. Еще и у них дома. У нас есть футболисты высокого уровня, которые играют в топовых европейских чемпионатах, в топовых командах. Ну какой Азербайджан? Там люди играют непонятно где. Ну, честно. Нам надо просто закрывать эту команду полностью. И не думать о сопернике.

— А может ли быть такое, что не пойдет игра у нашей сборной, как в первом матче против Азербайджана?

Соперник может закрыться. Это нормально. Это сборная, поэтому они будут биться. Но нашего класса хватает, чтобы мы их просто разорвали. Если мы будем играть душой и сердцем, как против Исландии, то шансов у Азербайджана нет. Просто нет шанса. Надо выходить и играть в футбол. У нас есть хорошие футболисты. После хорошей игры в Рейкьявике подходим к следующей с таким хорошим настроением. Плюс Малиновский хорошо сыграл и с таким же настроем выйдет на матч против Азербайджана.

