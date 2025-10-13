Сборная Украины одержала тяжелую победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

В Кракове состоялся матч квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Сине-желтые одержали победу со счетом 2:1.

Наша команда активно начала поединок, зажав соперника у его ворот. Открыть счет удалось на 30-й минуте: Алексей Гуцуляк головой замкнул подачу Руслана Малиновского со штрафного.

Украина контролировала ситуацию на поле, но перед перерывом неожиданно пропустила. Быстрая атака азербайджанцев завершилась автоголом Виталия Миколенко после прострела.

Во втором тайме украинцы продолжали атаковать. Вновь выйти вперед подопечные Сергея Реброва сумели на 64-й минуте: Малиновский мощно пробил с близкого расстояния после передачи от Гуцуляка.

В конце основного времени Назар Волошин забил третий гол Украины, однако судья отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора из-за фола Артема Бондаренко.

Отбор на ЧМ-2026, четвертый тур

Украина — Азербайджан — 2:1

Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 — Миколенко, 45+3 (автогол)

Украина набрала семь очков и занимает второе место в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция (10), которая в параллельном матче четвертого тура сыграла вничью с Исландией (2:2).

Таблица группы / Фото: Flashscore.ua

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Напомним, что в Баку Азербайджан и Украина сыграли вничью — 1:1.