Большая путаница. Азербайджан не сумел вовремя начать подготовку к матчу с Украиной — известна причина

12 октября, 13:39
Поделиться:
У азербайджанцев проблемы в Польше (Фото: Ассоциация футбольных федераций Азербайджана)

У азербайджанцев проблемы в Польше (Фото: Ассоциация футбольных федераций Азербайджана)

В понедельник, 13 октября, сборная Украины встретится с Азербайджаном в Кракове в поединке отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Читайте также:
Украина — Азербайджан: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026

Азербайджанская команда столкнулась с трудностями, когда оказалась в Польше, сообщает местный журналист Петр Шленка.

«Вещи сборной Азербайджана не прибыли с [футболистами] рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как и планировалось», — написал Шленка в своем Telegram-канале.

Реклама

Игра Украина — Азербайджан начнется 13 октября в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

В Баку Азербайджан и Украина сыграли вничью — 1:1. После трех туров сине-желтые идут на втором месте в отборочной группе, имея в активе четыре очка. Азербайджанцы с одним баллом замыкают турнирную таблицу.

Читайте также:
Главный тренер сборной Сербии ушел в отставку после игры с Албанией — ему нашли замену

Напомним, что сборную Украины раскритиковали после победы над Исландией.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 сборная Азербайджана

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies