У азербайджанцев проблемы в Польше (Фото: Ассоциация футбольных федераций Азербайджана)

В понедельник, 13 октября, сборная Украины встретится с Азербайджаном в Кракове в поединке отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Азербайджанская команда столкнулась с трудностями, когда оказалась в Польше, сообщает местный журналист Петр Шленка.

«Вещи сборной Азербайджана не прибыли с [футболистами] рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как и планировалось», — написал Шленка в своем Telegram-канале.

Игра Украина — Азербайджан начнется 13 октября в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

В Баку Азербайджан и Украина сыграли вничью — 1:1. После трех туров сине-желтые идут на втором месте в отборочной группе, имея в активе четыре очка. Азербайджанцы с одним баллом замыкают турнирную таблицу.

