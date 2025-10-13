«Сколько было критики». Кучер предостерег сборную Украины от ошибки, которая может повлиять на игру против Азербайджана

Легенда донецкого Шахтера, а ныне главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Азербайджана. Мы проведем онлайн-трансляцию этой встречи.

После сложного старта в сентябре, когда сборная Украины уступила Франции (0:2) и не удержала победу в Баку против Азербайджана (1:1), команда Сергея Реброва в зрелищном матче в Рейкьявике одолела Исландию (5:3).

Теперь «сине-желтые» стремятся развить успех, взять реванш за потерю очков в первом круге и закрепиться на второй позиции в группе.

Зато сборная Азербайджана под руководством Айхана Аббасова пока имеет лишь одно очко — именно то, добытое в матче с Украиной. В других встречах команда потерпела сокрушительные поражения от Исландии (0:5) и Франции (0:3).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший капитан «сине-желтых» Александр Кучер объяснил, какую ошибку нельзя допустить в предстоящем матче.

Александр Кучер прогнозирует победу сборной Украины / Фото: ФК Черноморец

— Александр, какой видите игру сборной Украины против Азербайджана?

Но я вижу, что надо побеждать. Здесь нечего видеть. Нас устроит только одно — победа над азербайджанцами.

— Эксперты говорят, что Азербайджан будет играть в закрытый футбол. Как проходить их оборону? Есть кем?

Конечно, что есть. Думаю, теперь не будет помехи в виде поля, как в Баку, и никто не скажет, что оно мешало или еще что-то. Надо выходить агрессивно, настраиваться с первых минут, а не ждать концовки, чтобы с размахом бежать забивать. Это будет ошибкой. Нужно сразу действовать решительно, играть вперед, нагружать соперника и за счет этого побеждать.

— А будет ли давить предыдущая ничья в Баку?

Нет, не думаю. Ребята уже понимают, против кого играют, и настроятся соответственно — с целью сыграть агрессивнее. Надо понимать, что это важный матч. В Баку, возможно, где-то были слишком уверены до игры. Но сейчас будет другой настрой. Они помнят ту ничью, сколько было критики. Теперь все понимают, что для нас значит эта игра. И, думаю, отношение будет намного серьезнее.

— Видели, что багаж сборной Азербайджана прибыл в Польшу с опозданием, и им не удалось вовремя начать подготовку к матчу. Это как-то повлияет на игроков?

Не думаю, что это сильно повлияет. То, что багаж прилетел не вовремя — мелочь. После игры у них была пауза на восстановление, игрокам дали отдохнуть, а когда все прибыло — нормально готовились.

— Какой ключ к победе над Азербайджаном?

Ничего другого — только забитые голы.

— Сколько, по вашему мнению, удастся забить?

Ну, как можно больше — тем лучше будет.

— А какие проблемы у нас могут быть?

Трудно сказать. Конечно, надо очень внимательно сыграть в обороне, не допускать выпадов соперника и быть сконцентрированными при стандартах.

— Ваш прогноз?

Победа. Жду только на три очка.

