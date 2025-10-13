Отбор на чемпионат мира-2026 подопечные Сергея Реброва начали с поражения от Франции. Во втором туре «сине-желтые» сыграли вничью с азербайджанцами (1:1) в Баку, а 10 октября одержали победу над Исландией (5:3).

Команда Айхана Аббасова имеет лишь одно очко в активе, ведь, кроме ничьей с украинцами, Азербайджан потерпел два разгромных поражения — от «викингов » (0:5) и «Ле Бле" (0:3).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко рассказал, чего ожидает от матча, какие сделал бы изменения в составе и спрогнозировал счет встречи.

— Михаил Иванович, какие у вас ожидания от матча Украины против Азербайджана после победы над Исландией?

Да, у меня никогда не бывает другого ожидания, кроме победы. Я думаю, что и вы также ожидаете именно этого. У меня есть мнение, что нас неправильно поймут — и в Европе, и в Украине — если мы обыграли сильную Исландию, а потом, не дай Бог, потеряем очки с Азербайджаном. Надо только побеждать. Мы видели, как азербайджанцы сыграли против Франции, но это тот матч, где надо быть объективными и мыслить трезво.

— Теперь с меньшим грузом подходим к Азербайджану?

Я более чем уверен, что у нас выросли крылья после победы над Исландией. Вот крылья взяли — выросли у наших футболистов — и они снова полетели. И теперь наши игроки должны лететь до тех пор, пока не обгорят или соперники не подбьют их. Но они должны лететь. Здесь даже вопросов нет, по моему мнению.

— А видите какие-то изменения в составе?

Однозначно. Мы знаем одно — Малиновский на замену выходит очень плохо. Это все знают. Лучше поставить Малиновского с первых минут, дать ему реальную возможность открыться. Потянет он весь матч или только первый тайм — это уже второй вопрос. Но он может сделать результат, как в прошлом матче, что для нас очень важно. Мы должны ему доверять. После такой игры, как против Исландии, я сомневаюсь, что у него не будет места в стартовом составе.

А изменения, которые бы я сделал? Я бы выпустил в стартовом составе Довбика, а не Ваната. Однозначно, впереди вижу Артема.

— И каков ваш прогноз?

Надо забить и не пропустить. Меня устроит счет 2:0 в нашу пользу.

