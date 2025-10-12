Украина — Азербайджан: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2026

12 октября, 12:49
Поделиться:
Сборная Украины сохраняет шансы пробиться на мундиаль (Фото: УАФ)

Сборная Украины сохраняет шансы пробиться на мундиаль (Фото: УАФ)

Поединок четвертого тура квалификации на чемпионат мира по футболу пройдет 13 октября в Кракове.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

УКРАИНА — АЗЕРБАЙДЖАН — 0:0 (обновляется)

Читайте также:
ЧМ-2026 по футболу. Плюс Алжир: список команд, которые уже вышли на мундиаль — онлайн

Турнирное положение

Реклама

Прошла половина отборочного цикла в нашей группе. Вряд ли есть сомнения, что первое место займет Франция. А за путевку в стыковые матчи ведут борьбу сразу три команды. Поэтому только победа устроит как украинцев, так и азербайджанцев.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что в Баку Азербайджан и Украина сыграли вничью — 1:1.

Кто фаворит

Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Украины — 1.22, ничья — 7.00, победа Азербайджана — 13.00.

Напомним, что сборную Украины раскритиковали после победы над Исландией.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 сборная Азербайджана

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies