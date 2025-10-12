Поединок четвертого тура квалификации на чемпионат мира по футболу пройдет 13 октября в Кракове.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

УКРАИНА — АЗЕРБАЙДЖАН — 0:0 (обновляется)

Турнирное положение

Реклама

Прошла половина отборочного цикла в нашей группе. Вряд ли есть сомнения, что первое место займет Франция. А за путевку в стыковые матчи ведут борьбу сразу три команды. Поэтому только победа устроит как украинцев, так и азербайджанцев.

Фото: flashscore.ua

Напомним, что в Баку Азербайджан и Украина сыграли вничью — 1:1.

Кто фаворит

Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Украины — 1.22, ничья — 7.00, победа Азербайджана — 13.00.

Напомним, что сборную Украины раскритиковали после победы над Исландией.