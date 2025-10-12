Украина — Азербайджан: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2026
Сборная Украины сохраняет шансы пробиться на мундиаль (Фото: УАФ)
Поединок четвертого тура квалификации на чемпионат мира по футболу пройдет 13 октября в Кракове.
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.
УКРАИНА — АЗЕРБАЙДЖАН — 0:0 (обновляется)
Турнирное положение
Прошла половина отборочного цикла в нашей группе. Вряд ли есть сомнения, что первое место займет Франция. А за путевку в стыковые матчи ведут борьбу сразу три команды. Поэтому только победа устроит как украинцев, так и азербайджанцев.
Напомним, что в Баку Азербайджан и Украина сыграли вничью — 1:1.
Кто фаворит
Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Украины — 1.22, ничья — 7.00, победа Азербайджана — 13.00.
Напомним, что сборную Украины раскритиковали после победы над Исландией.