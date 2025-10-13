Украина — Азербайджан. Ахундзаде сравнял счет: видео и онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026

13 октября, 22:38
Гол Гуцуляка (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

13 октября в Кракове пройдет поединок четвертого тура квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В 21:45 стартовала встреча Украина — Азербайджан. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча Украина — Азербайджан.

Здесь в онлайн-режиме мы будем давать счет поединка, авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов.

После финального свистка будет доступен видеообзор матча.

УКРАИНА — АЗЕРБАЙДЖАН — 1:1 (обновляется)

1:0. Гуцуляк, 30

1:1. Ахундзаде, 45+3

Перед поединком в букмекерских конторах были фаворитами подопечные Сергея Реброва.

Мы также сообщали, как бесплатно можно посмотреть матч Украина — Азербайджан.

